M&A: trend del 2024 per Allen & Overy, 2023 brillante per l'Italia

Il report 'M&A Insights' di Allen & Overy (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 gen - Una fotografia delle operazioni del 2023 in tutto il mondo e che analizza anche i settori che si ritiene influenzeranno le attivita' di deal-making nei prossimi 12 mesi: e' il report dell''M&A Insights' pubblicato da Allen & Overy. Tra questi, emergono, come trend del 2024, la gestione patrimoniale, il life-sciences, le operazioni P2P in Europa e l'Intelligenza Artificiale generativa.

Guardando invece allo spaccato per Paese, secondo l'analisi, ultimo trimestre del 2023 brillante per l'Italia, terza al mondo per valore delle operazioni di M&A, con deal per oltre 36 miliardi, preceduta solo da Cina (58 miliardi) e USA (377 miliardi). Tra i settori oggetto di maggior interesse nel nostro paese nel corso dell'anno, spicca quello delle telecomunicazioni con operazioni oltre i 32 miliardi, seguito da farmaceutico, tessile, macchinari industriali ed energetico. A livello mondiale, la continua volatilita' sui mercati del debito, si e' tradotta in un altro anno in sordina per l'M&A, con un valore e un volume di operazioni globali rispettivamente in calo del 33% e del 18% in confronto all'anno precedente. Tuttavia, nella seconda meta' del 2023 si e' registrata una leggera ripresa, grazie alla diminuzione delle pressioni inflazionistiche. Si prevede che questa tendenza continuera' nel 2024.

