M&A: Bcg, +10% a 1.900 mld $ valore complessivo operazioni globali in 9 mesi -2

+77% comparto industriale, bene anche energia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 nov - Dal punto di vista settoriale, il comparto industriale e' stato il principale motore della ripresa, con un aumento del 77% a livello globale rispetto al 2024, trainato da operazioni nei trasporti e nelle infrastrutture. Crescono anche energia (+20%), tecnologia e telecomunicazioni (+10%) e sanita' (+20%), mentre i beni di consumo (-17%) e i materiali (-16%) registrano contrazioni. Segnale di fiducia ritrovata, tornano protagoniste le operazioni di grande scala: nel 2025 sono gia' 27 i megadeal (oltre 10 miliardi di dollari), rispetto ai 21 dell'anno precedente. Dallo studio emerge poi come l'intelligenza artificiale e l'analisi avanzata dei dati stiano ridefinendo i processi di fusione e acquisizione. Le soluzioni di AI e analytics permettono di migliorare la qualita' delle analisi di mercato, ottimizzare la due diligence e accelerare l'integrazione post-deal.

Parallelamente, cresce l'importanza delle operazioni intra-regionali, che rappresentano oggi il 70% del valore totale, a fronte del 50% di transazioni cross-border nel 2007. Queste operazioni, spesso piu' vicine geograficamente e culturalmente, hanno generato risultati migliori in termini di rendimento per gli azionisti: +1,2% nei due anni successivi all'operazione, contro il -0,9% delle operazioni domestiche. In un contesto incerto, le aziende con maggiore esperienza in operazioni M&A continuano a sovraperformare: per i deal superiori ai 100 milioni di dollari, il rendimento medio per gli acquirenti esperti e' del +1,0%, contro il -7,5% di quelli meno esperti.

