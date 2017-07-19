M&A: Bain, operazioni globali +41% nei primi 5 mesi, mercato italiano 81 mld $

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 lug - Nei primi cinque mesi del 2026, il valore delle operazioni globali di M&A e' cresciuto del 41%, mettendo il mercato sulla traiettoria del secondo miglior anno di sempre, dopo il forte rimbalzo registrato nel 2025. E' quanto emerge dall'aggiornamento di meta' anno del Global M&A Report 2026 di Bain & Company, secondo cui, per quanto riguarda l'Italia, il valore complessivo del mercato dell'M&A strategico ha raggiunto gli 81 miliardi di dollari, rispetto ai 40 miliardi del 2025 e ai 32 miliardi del 2024. Questa crescita e' sostenuta principalmente dalle operazioni outbound, che hanno raggiunto un valore di 45 miliardi di dollari, rappresentando la componente piu' rilevante dell'attivita' M&A italiana. Le operazioni si concentrano prevalentemente nel mondo dei servizi finanziari ed Healthcare & Life Sciences. Le operazioni domestiche, invece, sono guidate dai settori Telco, Financial Services ed Energy & Natural Resources per un valore di circa 31 miliardi di dollari. Il mercato locale mostra segnali di rafforzamento con il valore delle operazioni strategiche (con target italiano) cresciuto del 36% rispetto al 2025. Resta tuttavia elevata la concentrazione del mercato: circa il 70% del valore complessivo delle operazioni annunciate dall'inizio del 2026 e' riconducibile a un'unica transazione nel settore delle telecomunicazioni, del valore di 25 miliardi. "Per le imprese italiane, il crescente dinamismo delle operazioni outbound rappresenta un'opportunita' per rafforzare la propria competitivita' sui mercati internazionali, a condizione di continuare a investire in strategie di crescita selettive. La sfida sara' trasformare questa propensione in un vantaggio competitivo duraturo", ha detto Pierluigi Serlenga, Managing Partner Italia e Southern & Eastern Europe di Bain & Company.

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(RADIOCOR) 09-07-26 10:28:03 (0210) 5 NNNN