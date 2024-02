Lusso: Urso, siamo primi produttori di calzature in Ue, sfiorata quota 162 mln

"Legge quadro su Made in Italy promuove eccellenza italiana" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb - 'Siamo leader indiscussi a livello globale nella moda, nella fascia alta e del lusso e in quella a elevato contenuto d'innovazione, i primi produttori di calzature dell'Unione Europea, con 161,9 milioni di paia prodotte, circa un terzo del totale'. Lo scrive su X Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, che questa mattina ha partecipato all'inaugurazione di Micam, salone internazionale delle calzature, a Rho Fieramilano. 'Per valorizzare e promuovere l'eccellenza del 'saper fare' italiano - continua il ministro - abbiamo introdotto importanti novita' nell'ambito della legge quadro sul #MadeinItaly di recente approvazione: su tutte, le norme per la valorizzazione delle filiere delle fibre tessili naturali e della concia della pelle, l'istituzione del 'Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda', la tutela della proprieta' intellettuale e in materia di potenziamento della lotta alla contraffazione'.

Bla-

(RADIOCOR) 18-02-24 14:51:07 (0387) 5 NNNN