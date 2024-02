Lusso: Confindustria Moda, fatturato 2023 filiera pelle stabile a 33mld

Export sfiora i 23 mld, cala l'import (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb - Il fatturato preconsuntivo stimato delle aziende della filiera pelle raggiungere 33 miliardi di euro nel 2023, in linea con quello registrato nel 2022 e in progresso rispetto a quello del 2021 che era pari a 29 miliardi di euro. Lo annuncia Confindustria Moda, che raggruppa circa 11 mila imprese dei settori calzaturiero, pelletteria, concia e pellicceria, in occasione dell'inaugurazione di Micam a Milano. Nel periodo gennaio-ottobre 2023 l'export ha superato i 22,8 miliardi di euro (+1,1% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente) mentre l'import e' diminuito a 10,5 miliardi (-0,4% rispetto ai primi 10 mesi 2022). La bilancia commerciale e' positiva per 12,3 miliardi di euro (+2,3% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2022).

