Lusso: +10% il tax free shopping in Europa nel 2019, +16% in Italia

Vola la Spagna del 20%, battono la fiacca Germania e Francia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 nov - Dopo un 2018 tutto da dimenticare, il tax free in Europa e' tornato a crescere nel 2019, soprattutto grazie alle performance di Spagna e Italia. E' quanto rilevato da Global Blue, uno dei principali operatori nei servizi tax free shopping. Nei primi dieci mesi dell'anno gli acquisti tax free sono cresciuti in Europa del 10% e dell'8% nel solo trimestre agosto-ottobre. E' quanto ha indicato Pier Francesco Nervini, coo & global accounts di Global Blue, intervenuto all'Osservatorio Altagamma. In Italia l'incremento e' stato del 16% (+23% gli ultimi tre mesi). Meglio ancora ha fatto la Spagna (+20%), 'beneficiando anche della nuova politica sulla concessione dei visti'. Per contro Germania e Francia (+2% e +1%) hanno registrato performance modeste. 'Siamo sereni nel confermare la stessa crescita degli ultimi mesi anche per l'ultimo trimestre dell'anno', ha dichiarato ancora Nervini, aggiungendo: 'sebbene sia difficile fare previsioni riteniamo che non esistano elementi che facciano presupporre un 2020 negativo. Siamo ottimisti per una crescita sana anche per l'anno prossimo'. I cinesi si confermano i primi nella classifica dei turisti in Europa (34% del totale, +7% i loro consumi nei 10 mesi), ma e'' risultata in forte aumento anche la presenza degli statunitensi (+25% i loro acquisti, giunti all'8% del totale).

