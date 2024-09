Luiss: sale a 25esimo posto in ranking FT per laurea in Management

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 set - L'Universita' Luiss apre l'anno accademico con un nuovo, importante traguardo: il 25esimo posto al mondo per la Laurea Magistrale in 'Management' nel ranking pubblicato dal Financial Times, scalando cinque posizioni dal 2023 e 65 in cinque anni. La Luiss si e' inoltre classificata al secondo posto per i progressi di carriera dei laureati e si e' distinta per l'attenzione alla sostenibilita' entrando nella Top 5 a livello globale per l'impegno nella riduzione della Carbon footprint e al decimo posto per l'offerta di insegnamenti dedicati ai temi Esg. 'La crescita dell'Ateneo nei piu' prestigiosi ranking internazionali e' il risultato di un investimento costante in un'offerta formativa dai contenuti innovativi, che pone crescente attenzione allo sviluppo e alla diffusione delle nuove tecnologie con un focus specifico sulla AI", ha affermato il Rettore Paolo Boccardelli.

