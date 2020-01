Luiss Business School: inaugurato a Belluno l'Hub 'Veneto delle Dolomiti' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Belluno, 28 gen - L'apertura a Belluno dell'Hub di Luiss Business School e' un fatto 'importantissimo', ha dichiarato a margine dell'inaugurazione Maria Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. 'E' stato difficile, abbiamo in qualche modo portato a Belluno qualcosa che non si pensava potesse accadere. C'e' fame, fame di formazione, di alta formazione. La Luiss lo ha percepito per cui abbiamo immediatamente pensato che questo fosse il posto giusto per aprire il terzo hub della Luiss', ha aggiunto Berton. 'Sinergia' tra le varie componenti del territorio 'si fa parlando meno e agendo di piu', con serieta' e concretezza e soprattutto quando si ama la propria provincia e si vogliono trattenere i giovani, bisogna avere il coraggio di praticare sfide, anche forti, diverse, un po' folli. Noi ci siamo riusciti e siamo certi che questo sia solo l'inizio di una avventura bellissima per il bellunese', ha concluso la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. 'L'Hub e' senza dubbio uno strumento di crescita e formazione per i giovani e ha la possibilita' di dare un nuovo slancio economico al bellunese e a questa regione', ha dichiarato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca', in un messaggio inviato per l'occasione. 'Dobbiamo investire e crescere proprio nella formazione dei nostri talenti, dando loro concrete opportunita' di lavoro al nostro territorio. Per riuscirci e' necessario rafforzare il legame tra mondo dell'universita' e quello delle imprese, aprendoci alle nuove opportunita' offerte dalla tecnologia digitale e dall'innovazione', ha aggiunto il ministro. L'Hub di Belluno e' 'strategico perche' va ad inserirsi in questo nuovo corso, che e' un nuovo rinascimento per questo territorio', ha aggiunto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine dell'inaugurazione, ricordando che si tratta di 'un territorio che "ha 202mila abitanti, 90mila occupati, 14mila imprese, un territorio che fa 3 milioni 292 mila presenze turistiche, un territorio che puo' crescere, ha dei fondamentali per crescere, ha dei grandi eventi come i Mondiali di sci del 2021 e le Olimpiadi, che ancora non si e' metabolizzato ma sono una grande opportunita', non solo finanziarie ed economiche ma anche di promozione e valorizzazione'. Per Zaia, quindi, 'in tutto questo contesto, metterci la ciliegina sulla torta che e' quella della business school di alta formazione ci permette di avere uno standing piu' alto nella formazione in questo territorio che qualche anno fa qualcuno dava per una landa desolata da spopolamento garantito. Non e' un caso che un migliaio di persone all'anno se ne vanno da questa provincia'.

