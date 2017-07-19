Dati
            Notizie Radiocor

            Luiss: Arena Verona case history per studenti Master European Cultural Governance

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 dic - L'analisi scientifica dell'impatto economico, sociale e turistico dell'Arena di Verona approda tra i banchi della Luiss Guido Carli di Roma come esempio di attivita' di ricerca e di gestione dell'impresa culturale in Italia. Lo studio realizzato da Nomisma sul valore generato dall'Arena Opera Festival, si legge in una nota, e' infatti diventato una case history per le studentesse e gli studenti del Master in European Cultural Governance della Luiss School of Government. I risultati dello studio sono stati illustrati da Stefano Trespidi, Vicedirettore artistico della Fondazione Arena di Verona, anche ai giovani allievi dell'Ateneo intitolato a Guido Carli. "L'incontro ha offerto l'occasione per mostrare come un'istituzione culturale possa diventare un motore di sviluppo economico e un modello di management in grado di generare valore per il territorio", conclude la nota.

