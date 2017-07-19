Luiss: al via road show con Confindustria per valorizzare i talenti pugliesi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 nov - Lo sviluppo economico e sociale del territorio passa sempre piu' attraverso la formazione e il dialogo tra universita' e imprese, strumenti essenziali per valorizzare i talenti locali e sostenere la crescita. E' con questa convinzione che e' partita oggi a Bari la prima tappa del roadshow nazionale 'Luiss & Confindustria: nuove prospettive per imprenditori e studenti del territorio', promossa da Universita' Luiss e SFC-Sistemi Formativi Confindustria in collaborazione con Confindustria Puglia. Un progetto che rafforza il dialogo e l'incontro tra l'ateneo intitolato a Guido Carli e il mondo associativo, creando un ponte tra la formazione e il sistema produttivo. Diversi i temi trattati, con un focus sull'internazionalizzazione delle imprese, a cui sono seguite le testimonianze di tre Alumni Luiss e la presentazione dell'offerta formativa dell'ateneo, con approfondimenti sui percorsi di studio e sulle opportunita' di specializzazione e crescita professionale.

Come ha evidenziato il Direttore Generale Luiss, Rita Carisano, 'la formazione rappresenta la vera infrastruttura per lo sviluppo. Solo integrando universita', imprese e giovani talenti possiamo potenziare il capitale umano del nostro Paese. E' fondamentale costruire percorsi di studio che non solo conducano all'eccellenza, ma che si traducano in opportunita' concrete sul territorio, per restituire valore alle comunita' e rendere l'economia locale piu' resiliente e innovativa.' 'La collaborazione con la Luiss - ha dichiarato il presidente ad interim di Confindustria Puglia, Potito Salatto - rappresenta un'occasione preziosa per rafforzare il legame tra il mondo accademico e il sistema produttivo pugliese. Il roadshow promosso da Luiss e Confindustria va proprio in questa direzione: creare un dialogo concreto tra universita' e impresa, avvicinando i giovani al tessuto produttivo e alle reali esigenze del mondo del lavoro. Solo attraverso una sinergia stabile con atenei di eccellenza come la Luiss possiamo formare le competenze necessarie per affrontare le sfide dell'innovazione e sostenere la crescita delle nostre imprese. La Puglia - ha concluso Salatto - ha bisogno di investire in capitale umano, conoscenza e visione: solo cosi' potremo trattenere i nostri giovani, attrarre investimenti e costruire sviluppo duraturo per il territorio.'.

