Lotteria Italia: vince la Lombardia, il primo premio da 5 milioni a Milano

Due vincite da 100mila euro in provincia Pavia e Brescia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 gen - Fa festa la Lombardia nell'estrazione della Lotteria Italia 2023. Tre dei cinque premi di prima categoria sono andati alla regione, a partire dal piu' ambito di 5 milioni, finito proprio a Milano. Poi, a seguire, il terzo premio da 2 milioni ad Albuzzano, in provincia di Pavia, e il quarto da 1,5 milioni di euro che vede come protagonista Roncadelle, in provincia di Brescia. Totale: 8 milioni e mezzo di euro. Una cifra mai raggiunta in tempi recenti ne' all'interno del capoluogo, ne' tantomeno in regione. Le ultime grandi vincite realizzate a Milano con la storica lotteria di inizio anno risalgono all'edizione 2017 (secondo premio da 2,5 milioni), ed. 2016 (terzo premio da 1,5 milioni) e ed. 2019, quando fu vinto un milione e mezzo. In territorio lombardo da segnalare anche la vincita da mezzo milione di euro arrivata nel 2019. Poi un triennio avaro di gioie, con soli premi di seconda e terza categoria, fino al 2023, con 8 milioni e mezzo contando solo le vincite piu' ricche. In questa edizione la Lombardia e' stata la seconda regione per numero di biglietti venduti, con oltre un milione di tagliandi staccati.

rmi

(RADIOCOR) 07-01-24 10:05:50 (0140) 5 NNNN