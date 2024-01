Lotteria Italia: vince la Lombardia, il primo premio da 5 milioni a Milano -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 gen - Il Lazio e' il 'grande deluso' della Lotteria Italia 2023: dopo cinque anni, infatti, nella Regione non sono stati vinti premi di prima categoria. L'ultima volta,ricorda Agipronews, capito' nell'edizione 2018: da li' in poi a Roma e provincia sono stati vinti premi di prima categoria per un totale di 15 milioni di euro, con l'exploit del primo premio da 5 milioni centrato nell'edizione 2021, a cui si aggiungono, per quanto riguarda il quadro complessivo del Lazio, gli ulteriori 2 milioni di euro vinti a Magliano Sabina, in provincia di Rieti, sempre nell'edizione 2021. Tutto questo nonostante l'elevato numero di biglietti venduti: a Roma, infatti, sono stati staccati quasi un milione di tagliandi, oltre il doppio rispetto a Milano. Il Lazio, conclude agipronews, rimane la regione dove sono stati vinti piu' primi premi dal 2000 ad oggi, in ben otto occasioni. Ad ogni modo, Roma si 'consola' con due premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno.

