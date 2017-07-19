Lombardia: Unioncamere, edilizia +3,7% nel 2025, in '26 pesera' rialzo costi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - Detto questo, il comparto delle costruzioni si conferma un pilastro dell'economia e l'occupazione lombarda: "I risultati dello scorso anno e la tenuta di questo inizio 2026 dimostrano la straordinaria solidita' delle nostre imprese. Allo stesso tempo, pero', l'escalation dei costi e le incognite internazionali impongono massima prudenza", ha detto Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia, sottolineando che, per non disperdere questo patrimonio, "dobbiamo guardare oltre l'orizzonte del Pnrr: sara' vitale sostenere gli investimenti in innovazione e competenze, aiutando il settore a trovare un sentiero di crescita stabile anche quando la spinta delle grandi opere pubbliche andra' a esaurirsi". In questo contesto, Regione Lombardia sta lavorando per sostenere un comparto strategico per l'economia lombarda: "Con il lavoro sulla filiera dell'edilizia sostenibile, sull'economia circolare e sui progetti innovativi con le start up cerchiamo di proiettare questo settore fondamentale nel futuro. Formazione, comunicazione e nuove tecnologie sono elementi fondamentali per creare le condizioni di attrattivita' del settore per il cambio generazionale. I dati presentati oggi sono molto positivi rispetto alle aspettative e cio' significa grande solidita' delle aziende di questo settore in Lombardia", ha sottolineato Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia. Il contesto resta comunque complesso, segnato da costi elevati, incertezza economica e normativa, trasformazioni urbane articolate e standard qualitativi ed energetici sempre piu' stringenti. "Le imprese sono chiamate a investire, innovare e adattarsi a un quadro normativo e di mercato in continua evoluzione. Per sostenere crescita e investimenti servono regole chiare, tempi autorizzativi certi, strumenti amministrativi efficienti e una programmazione stabile", ha detto John Bertazzi, presidente di Ance Lombardia, sottolineando che "solo cosi' il comparto, che nel 2025 ha inciso per oltre il 10% del Pil regionale, potra' continuare a contribuire alla rigenerazione del territorio, alle opere pubbliche, alla competitivita' economica e alla qualita' della vita delle comunita'".

Ars.

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