Lombardia: Unioncamere, edilizia +3,7% in 2025, sul '26 pesera' rialzo costi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - Prosegue la fase di crescita dell'edilizia lombarda. Secondo i dati dell'indagine congiunturale di Unioncamere Lombardia il 2025 si e' chiuso con un volume d'affari in crescita del 3,7%, quinto anno positivo consecutivo, sebbene in rallentamento dopo il +4,1% del 2024 e il +8% del 2023. L'espansione del volume di affari e' accompagnata dalla crescita della base occupazionale (+1,5% il numero di addetti secondo i dati Infocamere-Inps), mentre la propensione a investire ha risentito della maggiore incertezza sui livelli della domanda futura (la quota di imprese che ha dichiarato di aver effettuato investimenti nel 2025 e' scesa al 26% dal 33% dell'anno precedente). Il 2026 si e' aperto con un cambiamento nello scenario internazionale: lo shock energetico causato dal conflitto iraniano e dalla chiusura del canale di Hormuz si e' riflesso in un'accelerazione dei costi delle materie prime e di conseguenza dei prezzi alla produzione, tornati sui ritmi del 2023. Secondo il report, nel primo trimestre il volume d'affari ha mostrato un consolidamento della crescita (+7% su base annua), anche per l'effetto dei prezzi, confermando pero' un andamento fortemente differenziato a seconda del mercato di riferimento: la quota di imprese che ha dichiarato un incremento, pari al 53% del campione, sale al 68% per quelle che operano nel mercato pubblico mentre scende sotto il 50% nel mercato residenziale e in quello delle ristrutturazioni.

Le aspettative degli imprenditori sull'evoluzione a breve termine del volume d'affari restano incerte, ma evidenziano un deterioramento generalizzato per quello che riguarda la domanda di nuovi lavori, con saldi tra previsioni di crescita e diminuzione negativi e in peggioramento per tutti i mercati, anche in quello pubblico che vede avvicinarsi la scadenza del piano infrastrutturale delle opere legate al Pnrr.

Ars.

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