Lombardia: Spada, migliori prospettive per territorio, fiducia su futuro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 feb - Il Pil lombardo "rallentera' nel 2023, ma vedremo comunque una crescita, seppur lieve". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, commentando quanto emerso dal Booklet Economia del Centro Studi dell'associazione. In questo inizio di anno, ha detto Spada, "migliorano le previsioni legate all'economia del territorio, con i dati che ci restituiscono segnali positivi in termini di fiducia per il prossimo futuro". Quello che serve ora "e' dare un impulso positivo a una regione che e' il motore della crescita dell'intero Paese e che, attraverso le filiere, impatta sull'intero tessuto economico nazionale", ha sottolineato il presidente, spiegando che "occorre, in primis, sviluppare una politica industriale volta a rafforzare l'innovazione nel manifatturiero, cosi' come e' fondamentale completare le infrastrutture strategiche nei modi e nei tempi previsti, con particolare riferimento alle opere legate al Pnrr e alle Olimpiadi di Milano-Cortina". Le imprese, ha concluso Spada, "ci sono e auspicano di poter rafforzare il modello vincente di collaborazione pubblico-privato che contraddistingue, da sempre, il sistema-Lombardia".

