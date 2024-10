Lombardia: siglata alleanza con Baviera per contare di piu' in Europa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 ott - Per quanto riguarda l'accordo, l'assessore lombardo e il ministro bavarese hanno sottolineato l'importanza di rinsaldare le relazioni tra due regioni economicamente forti e geograficamente vicine, che si distinguono in Europa per la forza del loro tessuto imprenditoriale e per la capacita' di innovazione, ricordando che gia' in passato, la Baviera e la Lombardia hanno collaborato a livello europeo per difendere i propri interessi. Il ministro e l'assessore intendono continuare e approfondire questa collaborazione anche in futuro. In particolare, intendono rafforzare il loro impegno a livello dell'Ue, ad esempio attraverso eventi congiunti a Bruxelles e posizioni comuni su atti legislativi a livello europeo. In particolare, si e' concordato che Lombardia e Baviera approfondiranno scambi e rapporti nel campo dell'intelligenza artificiale, delle start-up e delle piccole e medie imprese.

Le due regioni, inoltre, sono centri scientifici di livello mondiale e negli ultimi anni hanno investito specificamente nell'espansione delle infrastrutture di ricerca e scientifiche: una maggiore collaborazione tra i centri di ricerca lombardi e bavaresi potra' generare un valore aggiunto per le rispettive economie. In questo quadro, anche una richiesta congiunta di fondi all'Unione europea e' una strada da percorrere per concretizzare una collaborazione ancora piu' stretta nella ricerca e nella scienza. Il ministro e l'assessore, infine, hanno concordato di predisporre, nelle prossime settimane, tavoli di lavoro su materie di interesse comune coinvolgendo le Camere di Commercio lombarde e bavaresi e i rappresentanti del tessuto economico dei due territori.

