Lombardia: settore ferroviario 'vale' 3 mld in 2024, su Trenord 201 mln passeggeri

Studio True Value Kpmg, evitati 3,2 mld km su auto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - Il treno nel 2024 ha generato in Lombardia e in 7 province limitrofe un valore di 3 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto al 2023. E' quanto emerge dal 'True Value', modello sviluppato da Kpmg che quantifica gli impatti sociali, ambientali, economici generati direttamente e indirettamente per persone, istituzioni, territorio dal sistema ferroviario regionale.

Nel 2024 Trenord ha trasportato 201 milioni di passeggeri (+5,9% rispetto al 2023) su 740mila corse, evitando oltre 3,2 miliardi di km di viaggi in auto e 318mila tonnellate di emissioni di CO2. E' l'equivalente di quanto prodotto da circa 68mila persone. Come rilevato dal 'True Value', che Trenord adotta dal 2019, nel 2024 il sistema treno lombardo ha generato impatti sociali per 2 miliardi di euro: e' il 66% del valore complessivo.

Com-Pan

