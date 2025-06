Lombardia: settore ferroviario 'vale' 3 mld in 2024, su Trenord 201 mln passeggeri -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - L'elemento piu' rilevante e' costituito dalla capillarita' dell'offerta di servizio per i passeggeri: piu' di 2.200 corse al giorno, divenute oltre 2.300 da dicembre, collegando 460 stazioni in Lombardia e in sette province limitrofe, per un totale nell'anno di oltre 740mila corse e 41,5 milioni di treni-km.

Per la dimensione ambientale l'analisi considera sia gli impatti generati, sia quelli evitati; Trenord nel 2024 ha creato un valore per l'ambiente e la collettivita' di 42 milioni di euro. L'impegno dell'azienda per la sostenibilita' si concretizza anche nel piano di rinnovo della flotta in corso: alla fine del 2024 erano 185 i nuovi treni in servizio, dei 214 che circoleranno entro il 2025. Convogli confortevoli, accessibili e che garantiscono una maggiore efficienza energetica.

