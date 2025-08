Lombardia: sanita', quasi 8 mld a strutture da programma investimenti 2025-2021

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 ago - Quasi 8 miliardi di euro per le strutture sanitarie lombarde: dalle ristrutturazioni integrali agli adeguamenti strutturali, dall'implementazione tecnologica all'efficienza energetica.

Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, che contiene il programma di investimenti pluriennale 2025-2031.

'Questa Regione - ha affermato Bertolaso - ha una visione chiara: potenziare la sanita' pubblica, valorizzare le nostre strutture e garantire ai cittadini lombardi cure sempre piu' vicine, tempestive e tecnologicamente avanzate. Gli oltre 7,9 miliardi che abbiamo programmato da qui al 2031 rappresentano un investimento concreto per rafforzare il comparto nei suoi ambiti strategici'. Il piano si articola in otto azioni: a riqualificazione e sicurezza dei presidi ospedalieri vanno 2,13 miliardi (26,6% del totale) per ristrutturazioni integrali e adeguamenti strutturali in linea con il riordino nazionale della rete ospedaliera; alla sostituzione edilizia oltre 4,7 mld (59%) destinati anche a nuovi presidi tra cui il Nuovo Ospedale di Cremona (438,2 mln), il Grande Ospedale della Malpensa (423,2 milioni) e la nuova sede del Policlinico San Matteo (490 mln) e i nuovi ospedali di Desenzano (255 mln), Chiari (160 mln) e Seregno (72 mln); al maantenimento delle infrastrutture, 720 mln (9%) a vantaggio di operativita' ed efficienza dell'attuale rete ospedaliera e tecnologica; all'alta tecnologia e digitalizzazione circa 183 mln per sostituzione di apparecchiature ad alta tecnologia, infrastrutture di sanita' digitale, interoperabilita' e cybersecurity; alla sanita' territoriale oltre 86 mln per integrare le strutture finanziate con fondi Pnrr, all'efficienza energetica e nuovi cespiti 161 milioni.

com-bag

(RADIOCOR) 04-08-25 17:41:01 (0508)SAN,PA 5 NNNN