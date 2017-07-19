Lombardia: Regione raggiunge 1,5 mln follower sui social, guida Facebook

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ott - Il "mondo social" di Regione Lombardia raggiunge quota un milione e cinquecentomila follower. A guidare sono i canali tradizionali: Facebook, con un totale complessivo di circa 900.000 follower, seguito da Instagram a quota 375.000.

'Siamo presenti con i profili di 'Regione Lombardia', 'Lombardia Notizie', 'InLombardia' e 'Generazione Lombardia' su tutti i canali - spiega Pierfrancesco Gallizzi, direttore della Comunicazione della Regione - offrendo, anche su YouTube e X, un'ampia e qualificata proposta che va dalle notizie quotidiane, alle iniziative e agli eventi, fino a informazioni di servizio utili al cittadino e alle imprese'. In questo quadro, DeRev, societa' indipendente che si occupa di strategia, identita' digitale e comunicazione sui social media, ha incoronato la Lombardia come migliore Regione per la comunicazione social.

