Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Lombardia: Regione raggiunge 1,5 mln follower sui social, guida Facebook

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ott - Il "mondo social" di Regione Lombardia raggiunge quota un milione e cinquecentomila follower. A guidare sono i canali tradizionali: Facebook, con un totale complessivo di circa 900.000 follower, seguito da Instagram a quota 375.000.

            'Siamo presenti con i profili di 'Regione Lombardia', 'Lombardia Notizie', 'InLombardia' e 'Generazione Lombardia' su tutti i canali - spiega Pierfrancesco Gallizzi, direttore della Comunicazione della Regione - offrendo, anche su YouTube e X, un'ampia e qualificata proposta che va dalle notizie quotidiane, alle iniziative e agli eventi, fino a informazioni di servizio utili al cittadino e alle imprese'. In questo quadro, DeRev, societa' indipendente che si occupa di strategia, identita' digitale e comunicazione sui social media, ha incoronato la Lombardia come migliore Regione per la comunicazione social.

            com-bla

            (RADIOCOR) 04-10-25 14:21:05 (0334) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.