Lombardia: Regione lancia nuova strategia per attrarre investimenti -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mag - La nuova strategia lombarda si sviluppa lungo tre direttrici fondamentali: qualita' degli investimenti, valorizzazione degli ecosistemi territoriali e semplificazione amministrativa, con l'obiettivo di rendere sempre piu' rapidi, efficaci e prevedibili i percorsi di insediamento.

Nel dettaglio, per quanto riguarda la qualita' degli investimenti, la Lombardia punta a rafforzare la propria attrattivita' nei settori ad alto valore aggiunto: ICT, scienze della vita, elettronica, aerospazio, chimica, agroalimentare avanzato e servizi innovativi, con particolare attenzione a ricerca, sviluppo e funzioni direzionali. In relazione alla valorizzazione degli ecosistemi territoriali: il territorio viene letto come un sistema integrato di filiere, competenze e specializzazioni produttive. In questo contesto si inseriscono anche le 'Zone di Innovazione e Sviluppo' (Zis), pensate per rafforzare poli ad alta specializzazione, e la 'Zona Logistica Semplificata' (Zls) di Cremona e Mantova, orientata a rendere piu' competitivi gli insediamenti produttivi e logistici. Inoltre, sempre sul versante della valorizzazione delle competenze specifiche, Regione Lombardia ha attivato, tra le diverse iniziative, anche quella denominata 'Talenti - Trasferimento delle conoscenze', per sostenere l'ingresso di dottori di ricerca e professionisti altamente qualificati nelle piccole e medie imprese lombarde. Infine, in merito alla semplificazione e la velocita' dei processi, il rafforzamento del modello 'one-stop-shop' e il potenziamento dei servizi di accompagnamento mirano a ridurre i tempi autorizzativi e a rendere piu' fluido il percorso di investimento. In questo quadro, verra' rafforzato 'Invest in Lombardy' come punto unico di accesso per gli investitori internazionali: un modello integrato che accompagna le imprese lungo tutto il ciclo di investimento, dalla valutazione iniziale all'insediamento, fino ai servizi di post-investimento, contribuendo a ridurre la complessita' e ad aumentare l'efficacia dell'azione pubblica.

Fla-.

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