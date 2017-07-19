Lombardia: produzione agricola 2025 tra +7% e +9%, sopra media nazionale

Rapporto Regione e Unioncamere (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 mar - Segnali di crescita per l'agricoltura lombarda, che nel 2025 supera la media nazionale. Secondo i dati del Rapporto 2025 sul sistema agroalimentare lombardo, elaborati da Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia, il valore della produzione regionale ha registrato un incremento compreso tra il 7% e il 9%, trainato da un mix favorevole di prezzi di mercato e da una ripresa delle rese produttive, favorite da un andamento meteorologico positivo. La crescita della produzione e' stata nettamente superiore a quella per l'acquisto dei mezzi tecnici, con conseguente incremento rilevante del valore aggiunto, circa doppio in termini correnti rispetto a quello italiano, e del 3% in termini reali. Le stime sono confermate dalle indicazioni qualitative degli agricoltori intervistati nell'indagine e realizzata da Unioncamere Lombardia, che per il 2025 hanno segnalato nel 34% dei casi un fatturato in crescita a fronte del 20% degli intervistati che hanno segnalato un fatturato in diminuzione. Anche i giudizi sulla redditivita' sono stati piu' elevati rispetto al 2024, soprattutto nei trimestri centrali dell'anno, grazie a una minore pressione sul versante costi.

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(RADIOCOR) 15-03-26 11:39:17 (0193) 5 NNNN