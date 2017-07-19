Lombardia: produzione agricola 2025 tra +7% e +9%, sopra media nazionale -2

Rallentamento in fine anno scorso e inizio 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 mar - La situazione complessiva ha pero' mostrato un deterioramento negli ultimi tre mesi del 2025: l'appesantimento del mercato ha ridotto la fiducia degli imprenditori e posto il problema della programmazione produttiva, specie per la valorizzazione delle produzioni di qualita'. Il buon risultato dell'agricoltura lombarda nel 2025 si inserisce all'interno di un quadro robusto anche a livello di filiera, con un'industria alimentare che prosegue la fase di marcata crescita (+3,3% la produzione nel 2025) e l'export agroalimentare che non accenna a rallentare nonostante le sempre piu' numerose barriere commerciali (+9,5% l'export agroalimentare lombardo nei primi nove mesi dell'anno, a fronte del +5,1% nazionale).

Nei primi mesi del 2026 l'andamento dei prezzi e dei costi vede confermare i timori gia' emersi nell'ultima parte dello scorso anno con una tendenza ad invertire i risultati positivi del 2025, inoltre il recente conflitto in Medio Oriente prospetta possibili ricadute con nuovi e diversi scenari, che saranno quantificabili in modo piu' approfondito nei prossimi mesi.

com-Mar

(RADIOCOR) 15-03-26 11:40:46 (0194) 5 NNNN