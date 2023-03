Lombardia: prima edizione Assolombarda Awards, premiati campioni fare impresa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 mar - Per la lunga permanenza nell'associazione sono stati premiati Fabbrica Chimica Unione (Desio, Monza e Brianza), Galvan (Baranzate, Milano), Industria Briantea Ferramenta Minuterie di Fumagalli (Desio, Monza Brianza), Negri Bossi (Cologno Monzese, Milano), Skf Industrie (Cormano, Milano) e Terme di Rivanazzano (Rivanazzano Terme, Pavia). Per il premio Fulvio Bracco, categoria sostenibilita', ha vinto Acqua & Sole, il premio Leopoldo Pirelli e' andato a Datwyler Pharma Packaging Italy, il premio Giorgio Squinzi a Eurofins Biolab e Re-Forme, il premio Steno Marcegaglia a Passoni Titanio e il premio speciale 'Responsabilita' e cultura' dedicato a Fabio Lattanzio a Way2Global societa' benefit. La serata e' stata resa possibile grazie anche ad American Express, main partner; ad AIM Group International ed Epyon, gold partner dell'iniziativa; ad Emirates, Hunters Group, Lombarda Motori e QC Terme, silver partner. "American Express e' lieta e orgogliosa di supportare Assolombarda in questa speciale iniziativa in cui le maggiori eccellenze del business locale sono state premiate per il loro impegno, competenza e innovazione", ha detto Giovanni Speranza, VP Cards Sales & Insurance American Express.

