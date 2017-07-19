Lombardia: Mit, potenziamento ferrovia Lecco-Tirano in linea con cronoprogramma

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 ago - In risposta a un'interrogazione scritta sui lavori lungo la linea ferroviaria Lecco-Colico-Tirano, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce aggiornamenti sul potenziamento e ammodernamento della tratta. Sulla base delle informazioni di Rete Ferroviaria Italiana e Trenord, gli interventi sono in linea con il cronoprogramma e mirano a migliorare significativamente l'accessibilita' e la frequenza dei servizi, con un completamento previsto prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

I lavori riguardano, in particolare, l'efficientamento della configurazione dei binari di stazione (PRG), la realizzazione e l'adeguamento dei sottopassi e dei marciapiedi, la velocizzazione degli itinerari e la revisione delle condizioni impiantistiche per movimenti simultanei. Gli interventi prioritari si concentrano sugli impianti di Mandello e Lierna, che si integrano con quelli gia' avviati a Bellano e Ponte in Valtellina.

Sono programmati anche lavori nelle stazioni di Colico, Lecco, Sondrio e Tirano, volti a riqualificare il Fabbricato Viaggiatori, le aree esterne degli scali e adeguarli alle Specifiche Tecniche di Interoperabilita' (STI) per le persone a mobilita' ridotta. A tal proposito, si ricorda che tutte le stazioni di nuova realizzazione o soggette a rinnovo devono tenere conto di queste esigenze per garantire la piena accessibilita'.

com-sal

(RADIOCOR) 09-08-25 18:47:15 (0391)PA,INF 5 NNNN