Lombardia: Mit, potenziamento ferrovia Lecco-Tirano in linea con cronoprogramma -2

A regime un treno per Milano ogni 30 minuti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 ago - Per quanto riguarda i lavori sulla linea ferroviaria, e' prevista la soppressione di alcuni passaggi a livello e l'installazione di nuove tecnologie per la diffusione sonora delle informazioni, anche in vista delle Olimpiadi invernali. Si conferma che il completamento di questi interventi e' previsto entro l'inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici.

Essi consentiranno un miglioramento della tratta tale da programmare un treno tra Milano e Tirano ogni 30 minuti, garantendo maggiore regolarita' su tutta la linea e l'incremento dei servizi per la Valtellina.

Per minimizzare i disagi, lo scorso 12 febbraio la Regione Lombardia ha indetto una riunione alla quale hanno partecipato Trenord, Rete Ferroviaria Italiana, le societa' del TPL, la Provincia di Lecco, gli amministratori locali e gli interlocutori economici e turistici del territorio.

L'incontro si e' evoluto nei mesi successivi in un tavolo di coordinamento stabile, con l'obiettivo di definire e ottimizzare i percorsi e le fermate degli autobus, in considerazione della limitata capacita' della viabilita' ordinaria.

Al fine di assicurare la massima capacita' di trasporto, e' stato istituito un servizio continuativo di bus lungo la sponda del lago (Lecco-Colico) con frequenza di 15 minuti.

Inoltre, il traffico a lunga distanza (per Sondrio e la Valtellina) e' stato separato, servito da bus diretti via superstrada. Questi servizi, attestati a Lecco in via Balicco, non effettuano fermate intermedie tra Lecco e Colico, poiche' interessano le Strade Statali n. 36 e 38.

Pertanto, per garantire i collegamenti necessari tra le stazioni di Lecco e Colico, e' attivo un servizio navetta sulla Strada Provinciale n. 27 dalle 5.00 alle 22.00, con una frequenza di 15 minuti e fermate in tutte le localita'.

Le navette Lecco-Colico sono inoltre prolungate sino a Chiavenna, con fermate in tutte le localita', per sostituire i treni della linea R11 (Colico-Chiavenna). Le partenze e gli arrivi a Lecco sono programmati con cadenza oraria ai minuti 10', 25', 40' e 55', con attestazione sul piazzale antistante la stazione di Lecco.

Per la linea R13 (Colico-Sondrio), sono previste sostituzioni puntuali con autobus a cadenzamento orario in corrispondenza a Colico con le navette Colico-Lecco. Per la linea R12 (Sondrio-Tirano), sono previste sostituzioni dei treni con autobus per garantire le corrispondenze a Sondrio con i servizi sostitutivi della linea RE8 (Tirano-Sondrio-Lecco-Milano).

La decisione di eseguire i lavori nel periodo estivo e' stata presa in base all'analisi dei dati di frequentazione, per minimizzare l'impatto sui pendolari.

Sicurezza e gestione del traffico: il Prefetto di Lecco ha convocato un apposito tavolo per pianificare, con il supporto degli enti istituzionali interessati, eventuali ulteriori azioni a presidio della regolarita' e della sicurezza della circolazione stradale. Durante le riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono state definite iniziative per rafforzare i servizi di vigilanza e controllo sul territorio.

In particolare, secondo quanto riferito dal Prefetto di Lecco, sono stati effettuati servizi "ad Alto Impatto" nelle zone a maggiore affluenza turistica. Ad oggi, in queste attivita', non sono state riscontrate criticita' nell'esecuzione dei servizi sostitutivi.

In ogni caso, vista la particolare morfologia del territorio e la tipologia delle infrastrutture stradali, e' stato concordato un insieme di misure per prevenire e ridurre i disagi per gli utenti. Tra queste, l'incremento dei servizi di vigilanza e controllo da parte delle Forze di Polizia, la rimozione dei cantieri durante i fine settimana estivi e nei giorni feriali con maggiore afflusso veicolare, fermo restando lo stato di preallerta del Comitato Operativo di Viabilita' per la stagione estiva.

