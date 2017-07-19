Lombardia: inaugurato spazio in ricordo di Armani a Expo Osaka

Fontana venerdi' a Tokyo per "promuovere eccellenza lombarda" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 ott - All'interno dell'Expo di Osaka e' stato inaugurato 'Spazio Lombardia', un'area all'interno del 'Padiglione Italia' che per una settimana sara' dedicata alla Lombardia. L'inaugurazione e' stata scandita dal ricordo di Giorgio Armani, attraverso la proiezione di un video 'dedicato a un genio che ha esaltato la grandezza del Made in Italy e proprio nella Lombardia ha sempre avuto il suo punto di riferimento' ha commentato l'assessora regionale al Turismo e Moda, Barbara Mazzali.

Durante la cerimonia e' stato anche diffuso il primo numero di 'Lombardia Style', il magazine di Regione Lombardia, la cui copertina, oltre un anno fa, era stata dedicata proprio a Giorgio Armani. Lo spazio ha sottolineato Mazzali, 'punta a valorizzare il nostro territorio, rappresentandolo con una panoramica che ne promuove le eccellenze'.

Il presidente Attilio Fontana raggiungera' Osaka venerdi' 10 ottobre per visitare l'area espositiva della Regione e partecipare a una serie di bilaterali con rappresentanti istituzionali locali. 'Obiettivo degli appuntamenti in agenda a Tokyo e Osaka - spiega il governatore - e' promuovere l'eccellenza del 'modello Lombardia', anche alla luce dell'importante appuntamento rappresentato dai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, e favorire sinergie virtuose, creando concrete opportunita' di business per le imprese del nostro territorio'.

com-bla

