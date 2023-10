Lombardia: Guidesi, bando da 34 mln a sostegno filiere per realizzare potenziale imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Monza, 31 ott - La Regione Lombardia ha messo a punto una strategia orientata al concetto di filiere, ovvero al consolidamento dei rapporti tra mondo produttivo, mondo accademico e scientifico e istituti formativi per la creazione di veri eco-sistemi. Sono stati lanciati gia' due bandi e un terzo da 34 milioni di euro e' in arrivo. La parola chiave e' progettualita' e questo sforzo a medio-lungo termine avviene in un momento in cui c'e' ottimismo da parte degli imprenditori. "Abbiamo fatto valutazioni sul tema delle filiere, rivedendo la nostra strategia che era focalizzata piu' su singole imprese e su specifici fattori. Abbiamo deciso di cambiare strategia per capire come esprimere il reale potenziale di cui disponiamo, anche in modo da incrociare la filiera produttiva con le universita'", ha detto l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, durante la terza tappa del roadshow organizzato da Regione Lombardia e in corso a Monza, sottolineando che "il ruolo della Regione e' innanzitutto di connettore. Poi occorre avere una pianificazione strategica ed economica per sostenere le imprese a essere competitive anche a livello internazionale. Oggi siamo in una fase strutturale, abbiamo fatto gia' due bandi e ne faremo un terzo da oltre 30 milioni di euro e crediamo che questa possa essere la direzione giusta". Il bando da 34 milioni di euro, una misura per il rafforzamento delle filiere produttive, punta a sostenere gli ecosistemi industriali regionali nelle catene globali del valore per accrescere, anche in coerenza con la strategia industriale dell'Unione europea, la capacita' di innovazione delle imprese, in particolare le Pmi. Il percorso e' iniziato un anno fa e ha una visione precisa partita con una manifestazione di interesse per riconoscere e supportare il rafforzamento, la resilienza e la competitivita' delle filiere produttive e di servizi e degli ecosistemi industriali, produttivi ed economici del proprio territorio e poi sviluppata con misure specifiche a supporto.

Ars

(RADIOCOR) 31-10-23 11:33:11 (0360) 5 NNNN