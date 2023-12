Lombardia: Guidesi, autonomia e' convenienza nazionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 dic - "Siamo convinti che l'autonomia sia una convenienza nazionale. E' una questione economica e di competitivita', che va oltre alla singola discussione politica rispetto al tema dell'autonomia regionale. Se non saremo messi nelle stesse condizioni dei land tedeschi e di altre regioni europee non potremo piu' essere concorrenti sui mercati internazionali. O veniamo messi nelle condizioni di poterlo fare ancora o rischiamo che la Lombardia possa non riuscire piu' a trainare il Paese". Lo ha detto l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, durante l'ultima tappa del roadshow organizzato dalla Regione e in corso al Mudec di Milano, sul tema dell'accesso al credito tra canali tradizionali e finanza alternativa. "La proposta che possiamo fare noi come Regione e' lavorare insieme per fare in modo di portare a livello sovraregionale qualche proposta che possa essere estremamente efficace senza eludere il tema della responsabilita', vigilanza e trasparenza. Questo e' fondamentale per portare sano realismo a livello europeo, perche' sara' fondamentale per la futura competitivita' dell'Europa", ha detto l'assessore.

Ars

(RADIOCOR) 14-12-23 12:14:13 (0305) 5 NNNN