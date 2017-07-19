Lombardia: Guidesi, accompagniamo le imprese in ogni sfida

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 ott - Presentato in Regione Lombardia dall'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, il pacchetto completo di misure volto a sostenere il tessuto produttivo ed economico lombardo.

Si tratta di 20 strumenti, di cui 3 misure nuove, che valgono complessivamente circa 70 milioni di euro. 'La nostra missione e' continuare ad accompagnare le imprese lombarde in ogni sfida: perche' se loro vincono, vince la Lombardia, cresce l'occupazione e si rafforzano i primati della nostra economia', ha dichiarato Guidesi. Nel dettaglio, le tre nuove misure sono: la 'Misura Investimenti - Linea Microimprese', 'Nuova Impresa - Piccoli Comuni e Frazioni' e 'Misura Investimenti - Linea Impresa Efficiente'. Durante la presentazione, l'assessore ha ricordato le ulteriori 17 iniziative operative, che complessivamente muovono circa 400 milioni di euro a favore delle imprese, tra cui strumenti di finanza innovativa, microcredito, patrimonializzazione, sostegni alle fiere e programmi per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali. Entro la fine dell'anno saranno inoltre varate nuove misure per un valore aggiuntivo di 15 milioni di euro, con particolare attenzione al credito, all'internazionalizzazione e al sistema fieristico, all'economia circolare, alla valorizzazione dei talenti e al patrimonio culturale delle imprese lombarde. Infine, verra' anche attivata la manifestazione di interesse per il riconoscimento delle Zone di Innovazione e di Sviluppo.

