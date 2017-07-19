Lombardia: Guidesi, accompagniamo le imprese in ogni sfida -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 ott - La prima, la 'Misura Investimenti - Linea Microimprese' con una dotazione di 20 milioni di euro, e' pensata per sostenere le microimprese lombarde che intendono investire sul proprio sviluppo e rilancio competitivo, attraverso progetti di innovazione tecnologica di impianti e attrezzature.

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 50mila euro, a fronte di interventi che abbiano un valore minimo di 10mila euro e che puntino all'efficientamento energetico e alla riduzione dell'impatto ambientale.

Accanto a questa, la 'Nuova Impresa - Piccoli Comuni e Frazioni', dotata di 5,56 milioni di euro, e' rivolta all'apertura di nuove attivita' commerciali di prima necessita' nei comuni con meno di 3.000 abitanti e nelle frazioni di tutto il territorio lombardo. L'obiettivo e' contrastare lo spopolamento e l'abbandono, sostenendo i residenti con servizi essenziali. In questo caso il contributo a fondo perduto puo' arrivare fino all'80% della spesa ammissibile, con un massimo di 40mila euro. Infine, la 'Misura Investimenti - Linea Impresa Efficiente', con risorse pari a 43,2 milioni di euro, ha lo scopo di favorire gli investimenti delle piccole e medie imprese per l'efficientamento energetico e la riduzione delle emissioni climalteranti, anche attraverso l'utilizzo di energie rinnovabili. Il sostegno si concretizza in un contributo a fondo perduto combinato con una garanzia regionale gratuita, che coprira' fino al 70% dell'importo di ciascun finanziamento, a fronte di progetti compresi tra i 100.000 e i 5 milioni di euro e in grado di ridurre almeno del 30% le emissioni.

