Lombardia: Fontana, 1,2 mld da accordo governo, li spenderemo tutti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 dic - 'E' un accordo molto importante. Ringrazio la presidente del Consiglio, il ministro Fitto e le rispettive squadre. Abbiamo collaborato in modo assolutamente corretto per realizzare questo accordo che comporta risorse per 1 miliardo e 200 milioni, di cui 710 milioni per i nuovi interventi, e 315 milioni si riferiscono a cofinanziamenti di iniziative gia' previste nel nostro piano regionale e, infine, 185 milioni per l'acquisto di nuovi treni'. Cosi' il governatore Attilio Fontana in occasione della firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Lombardia, presentato al polo fieristico di Milano. 'Siamo riusciti tempestivamente - spiega - a raggiungere un accordo che ci permette di sfruttare nel modo migliore tutte le fonti di finanziamento, quelle europee, quelle statali e quelle regionali. Credo anche di poter dire che in questi 7 anni, come sempre, la Regione Lombardia riuscira' a spendere nel rispetto del cronoprogramma le risorse che ci vengono assegnate'. Risorse che 'vanno nella direzione di tre grandi macroaree: universita', infrastrutture e rigenerazione urbana. Sono i tre ambiti che ci consentiranno di rendere ancora piu' accattivante la Lombardia'.

