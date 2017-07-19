Lombardia: eccesso velocita', da multe incassi per 120 mln nel 2025 (Facile.it)

Ben 62 mln arrivano dalla Citta' metropolitana di Milano (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 lug - Tra tutte le sanzioni elevate in Italia per violazione del codice della strada, piu' di una su tre e' legata all'eccesso di velocita'. Secondo i dati dell'analisi realizzata da Facile.it sui rendiconti pubblici, tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione, nel 2025 in Lombardia i soli comuni hanno incassato proventi da questo tipo di multe per oltre 23 milioni di euro. Se si sommano anche quelli dichiarati dalla Citta' metropolitana di Milano (62.311.169 euro) e dalle amministrazioni provinciali (38.728.140 euro), la cifra totale supera i 120 milioni di euro. Limitando l'analisi ai Comuni lombardi che hanno dichiarato incassi da sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita', al primo posto si trova Milano, che lo scorso anno ha incassato 6.948.884 euro. Seguono Brescia (1.515.983 euro) e Castegnato (Bs), con 1.165.753 euro.

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(RADIOCOR) 19-07-26 14:58:15 (0298) 5 NNNN