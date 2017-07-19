Lombardia: eccesso velocita', da multe incassi per 120 mln nel 2025 (Facile.it) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 lug - Ai piedi del podio si trova Cinisello Balsamo (Mi) (1.007.157 euro), seguito da Bonate Sotto (Bg) (956.858 euro), Gussago (Bs) (847.767 euro) e Lovere (Bg) (701.374 euro). Quanto agli altri capoluoghi, Varese ha incassato 217.500 euro, Cremona 91.041 euro, Bergamo 44.470 euro e Como 18.426 euro. I rimanenti hanno invece dichiarato importi notevolmente inferiori o nulli. Guardando agli altri enti territoriali, come detto, la sola Citta' metropolitana di Milano ha dichiarato proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita' per 62.311.169 euro. Le prime cinque amministrazioni provinciali per incassi sono invece Brescia (26.467.894 euro), Pavia (4.098.771 euro), Cremona (3.058.815 euro), Mantova (2.280.591 euro) e Varese (1.278.731 euro).

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(RADIOCOR) 19-07-26 15:00:47 (0300) 5 NNNN