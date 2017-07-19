Lombardia: dalla Regione 2,8 mln nel 2025 a sostegno quotazione di sei Pmi

Minibond per 12 mln con piano "Basket Bond" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 gen - Nel 2025 Regione Lombardia ha sostenuto la quotazione in Borsa di sei piccole e medie imprese con contributi a fondo perduto per oltre 2,8 milioni di euro, a fronte di spese previste per oltre 6,6 milioni. E' il bilancio di "Quota Lombardia", lo strumento lanciato un anno fa per sostenere le pmi che puntano alla crescita attraverso la quotazione in Borsa. Lo strumento, con una dotazione di 25 milioni di euro, prevede contributi a fondo perduto nel limite di 600.000 euro per coprire i costi legati all'ammissione, alla quotazione e alle fasi successive. Parallelamente, il programma 'Basket Bond Lombardia' ha gia' portato al primo slot di emissioni per un valore complessivo di 12 milioni di euro sui 108 milioni attivabili, con il coinvolgimento di investitori istituzionali quali Finlombarda e Cassa Depositi e Prestiti, e grazie al servizio di arranging svolto da Banca Finint.

La misura, volta a facilitare l'accesso delle Pmi al credito alternativo attraverso l'emissione di minibond garantiti dalla Regione, ha una dotazione complessiva di 32 milioni di euro. 'Abbiamo ideato e attivato Quota Lombardia e Basket Bond Lombardia alternative al credito tradizionale per offrire alle imprese la possibilita' di rafforzare la propria struttura finanziaria, aprirsi al mercato dei capitali e sostenere gli investimenti orientati all'innovazione', ha evidenziato l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, in occasione della presentazione dei risultati presentati oggi a Palazzo Lombardia.

