Lombardia: da Regione 4,6 mln per Pmi che partecipano a fiere internazionali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 mag - La Regione Lombardia, su iniziativa dell'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, ha lanciato una nuova misura da oltre 4,6 milioni di euro dedicata alle micro, piccole e medie imprese (Mpmi) che scelgono la strada della collaborazione per competere sui mercati globali. Lo ha reso noto l'ente in un comunicato. Il bando, denominato "Contributi per la partecipazione delle Mpmi a fiere internazionali in forma aggregata - edizione 2026-2028", punta a favorire l'incontro tra imprenditori italiani ed esteri, agevolando lo sviluppo di accordi commerciali strategici attraverso la presenza comune nelle piu' importanti vetrine internazionali. I contributi sono riservati a partenariati composti da almeno 5 Mpmi (o associazioni inquadrate come tali), legati da un accordo di collaborazione e rappresentati da un'impresa capofila.

La dotazione finanziaria complessiva e' di 4.646.882,96 euro.

La misura si caratterizza per un contributo a fondo perduto del 90% delle spese ammissibili e l'agevolazione puo' arrivare fino a 200.000 euro per ciascun partenariato e per ogni singola manifestazione fieristica. Tra i costi coperti rientrano l'affitto e l'allestimento dello spazio espositivo, i servizi accessori come interpretariato e hostess e le spese di trasporto dei campionari. I progetti devono riguardare manifestazioni fieristiche internazionali in alcuni dei settori piu' strategici dell'economia lombarda, tra cui aerospazio, chimica verde, mobilita', energia, smart factory, scienze della vita e sistema cosmetico. Sono ammissibili le domande relative a fiere che si svolgeranno a partire da sei mesi dopo la presentazione della domanda ed entro marzo 2028.

"Accompagnare le imprese lombarde sui mercati internazionali - dichiara l'assessore Guidesi - significa rafforzarne la competitivita' e creare nuove opportunita' di business".

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(RADIOCOR) 19-05-26 18:48:40 (0650) 5 NNNN