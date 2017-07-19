Lombardia: da Regione 43,2 mln per efficientamento energetico e macchinari

Misura per sostenere negli investimenti micro e Pmi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 nov - Continua l'impegno di Regione Lombardia a sostegno di micro, piccole e medie imprese con l'attivazione di uno strumento in grado di favorire gli investimenti per l'efficientamento energetico.

Sono a disposizione 43,2 milioni di euro per le Pmi lombarde che intendono adeguare o rinnovare gli impianti produttivi anche attraverso il ricorso alle energie rinnovabili, cosi' da ridurre l'impatto ambientale, i consumi energetici e le emissioni di gas serra. La misura, denominata 'Investimenti - Linea Impresa Efficiente', consente di ottenere un contributo a fondo perduto e una garanzia regionale gratuita su un finanziamento a medio-lungo termine concesso ed erogato dai soggetti finanziatori.

'Aiutare le imprese ad ammodernare gli impianti e a ottimizzare i processi produttivi significa creare le condizioni affinche' possano restare competitive e vincere le sfide del mercato', ha commentato l'assessore allo Sviluppo economico della Regione, Guido Guidesi. 'Gli interventi di efficientamento da un lato consentono di rendere ambientalmente sostenibile l'attivita', contribuendo al raggiungimento degli obiettivi, dall'altro permettono di diminuire i costi legati all'energia, che incidono ancora in maniera rilevante soprattutto nel nostro Paese', ha aggiunto, spiegando che, 'come Regione Lombardia, mettiamo in atto nuovi strumenti che rispondono alle specifiche esigenze del nostro sistema produttivo. Siamo concretamente al fianco di chi ogni giorno, col proprio lavoro, rende grande la nostra terra'.

