Lombardia: da Regione 43,2 mln per efficientamento energetico e macchinari -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 nov - Sono ammissibili le spese che riguardano macchinari, impianti di produzione, attrezzature e hardware necessari per il conseguimento delle finalita' produttive, sistemi di domotica per il risparmio energetico, apparecchi di illuminazione Led a basso consumo, sistemi di monitoraggio dei consumi energetici, impianti per la produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili, impianti solari fotovoltaici o termici realizzati su edifici o strutture preesistenti (pensiline, tettoie o serre), impianti di cogenerazione ad alto rendimento, sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia prodotta, spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione del progetto.

La dotazione finanziaria complessiva e' pari a euro 43.232.662 euro. I progetti per i quali e' possibile presentare domanda - sulla piattaforma Bandi e Servizi - devono avere un valore compreso tra un minimo di euro 100.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro. Il contributo a fondo perduto e' determinato come percentuale del totale delle spese ammissibili in relazione al regime d'aiuto applicato; mentre il finanziamento garantito e' volto a finanziare la quota parte non coperta dal contributo a fondo perduto, fino alla copertura del 100% dell'investimento ammissibile.

Fla-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 20-11-25 14:23:54 (0392)ENE,UTY 5 NNNN