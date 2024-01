Lombardia: da Regione 20 mln per imprese in difficolta'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 gen - Regione Lombardia conferma il suo impegno in favore del tessuto imprenditoriale locale. Per sostenere le imprese in difficolta' e per evitare il rischio di un loro fallimento e' partito un nuovo bando, voluto dall'assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi. In particolare, lo strumento e' dedicato alle piccole e medie imprese che hanno intrapreso o stanno per intraprendere un processo di ristrutturazione e necessitano di risorse per finanziare la fase di rilancio del business, in un momento delicato sul fronte dell'accesso al credito. La misura, dal valore di 20 milioni di euro, si inserisce nella nuova legge di composizione negoziata.

