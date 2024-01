Lombardia: da Regione 20 mln per imprese in difficolta' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 gen - Alla luce del fatto che una delle principali difficolta' per un'impresa - dopo aver affrontato e superato, anche con il coinvolgimento dei propri stakeholder, un periodo di difficolta' - e' quello di riuscire a trovare chi le dia nuova finanza per portare a termine i propri piani di sviluppo e di rilancio, Regione Lombardia si e' mossa per mettere in campo uno modo per fornire le risorse per ripartire e restare sul mercato, e innescare cosi' un processo virtuoso di crescita e rilancio. La misura, infatti, permette di accedere a una garanzia regionale gratuita, o parzialmente gratuita su richiesta del beneficiario, su un finanziamento a medio-lungo termine erogato da Finlombarda Spa di importo compreso tra 400.000 euro e 2.000.000 euro e con una durata da 24 a 72 mesi, incluso l'eventuale preammortamento. Permette inoltre di ottenere un contributo a fondo perduto nel limite massimo di 60.000 euro, esclusivamente per le imprese che hanno concluso positivamente la composizione negoziata della crisi, nuovo istituto del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza atto a prevenire la crisi e garantire la continuita' aziendale. I 20,1 milioni di euro disponibili sono cosi' suddivisi: 11,5 milioni di euro per il plafond finanziamenti, 8 milioni di euro per la garanzia, 600.000 euro per il contributo a fondo perduto. Con il finanziamento assistito da garanzia possono essere coperti gli investimenti materiali e immateriali per lo sviluppo aziendale, realizzati presso le sedi operative presenti sul territorio della Lombardia. La misura e' indirizzata alle imprese che hanno concluso positivamente una composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa oppure alle imprese che hanno in essere un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo in continuita' omologato o un piano di ristrutturazione omologato, rispettato da almeno 9 mesi dal relativo decreto di omologa. Le domande possono essere presentate entro il 18 settembre 2026. Per tutte informazioni e' possibile consultare il sito di Regione Lombardia www.imprese.regione.lombardia.it.

