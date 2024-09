Lombardia: Confindustria, export Brescia -1,2% a 5,33 mld in II trimestre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - Nel secondo trimestre, il valore delle esportazioni bresciane e' stato pari a 5,334 miliardi di euro, in calo dell'1,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e registrando la quinta flessione tendenziale consecutiva. Tuttavia, secondo i dati Istat elaborati dal Centro Studi di Confindustria Brescia, si evidenzia un significativo rallentamento della discesa rispetto a quanto sperimentato nel recente passato. Il dato e' comunque in controtendenza rispetto a quanto visto in Lombardia (+0,1%) e in Italia (+0,5%). Nei primi sei mesi del 2024 l'ammontare complessivo dell'export dal made in Brescia si attesta a 10,424 miliardi, in flessione del 4,9% sul primo semestre dell'anno scorso, un andamento piu' negativo rispetto a quello della Lombardia (-1,6%) e dell'Italia (-1,1%). Le importazioni, nel periodo aprile-giugno, sono state pari a 3,210 miliardi (-1,1% tendenziale), mentre nel primo semestre hanno raggiunto la cifra di 6,183 miliardi (in contrazione del 4,5% sul 2023). A seguito di tali evoluzioni, il saldo commerciale generato a Brescia e provincia ammonta a 4,240 miliardi, in ridimensionamento di circa 250 milioni sul 2023. 'Le dinamiche rilevate in questi mesi vanno interpretate alla luce del momento di diffusa debolezza della manifattura locale, che si inserisce all'interno di un piu' ampio contesto nazionale e internazionale connotato da un'elevata fragilita' del quadro ciclico", ha detto Mario Gnutti, vice presidente di Confindustria Brescia con delega all'Internazionalizzazione.

