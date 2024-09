Lombardia: Confindustria, export Brescia -1,2% a 5,33 mld II trimestre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - In particolare, "l'industria bresciana sconta l'elevata esposizione verso la Germania, la cui economia risulta in forte affanno, come certificato dal relativo indice Pmi manifatturiero, al di sotto della soglia di neutralita' da ormai oltre due anni", ha aggiunto Gnutti, sottolineando che "i movimenti delle vendite all'estero, espressi a valori correnti, risentono inoltre delle fluttuazioni delle quotazioni delle principali materie prime utilizzate nei processi produttivi dalle aziende del territorio bresciano". Tornando ai numeri e venendo ai principali mercati di destinazione dell'export bresciano, si rilevano, nei primi sei mesi dell'anno, generalizzate flessioni. In particolare, va segnalato il -14,8% delle vendite verso la Germania e il -7,4% nei confronti della Francia. Al di fuori del mercato comunitario, le variazioni piu' significative interessano Regno Unito (-14,4%), Stati Uniti (+4,5%) e Cina (+23,3%). Piu' in generale emergono segnali di riposizionamento dell'export bresciano, storicamente incentrato sull'Europa, a favore di mercati piu' lontani, come Asia, America settentrionale e Africa, le cui quote tuttavia rimangono ancora minoritarie rispetto a quelle appannaggio del Vecchio Continente. Tra i beni venduti all'estero, solo i prodotti chimici e farmaceutici (+2,8%) si connotano per variazioni positive dell'export bresciano fra i primi sei mesi del 2024 e l'analogo periodo del 2023. La contrazione piu' intensa riguarda i prodotti della metallurgia (-13,7%), all'interno di uno scenario in cui tutta l'industria metalmeccanica locale appare in sofferenza. Anche nel primo semestre Brescia si conferma al quinto posto della classifica delle province italiane per valore delle vendite all'estero, dietro Milano (28,686 miliardi), Torino (13,81 miliardi), Vicenza (11,507 miliardi) e Firenze (11,457 miliardi). Dal punto di vista del saldo commerciale manifatturiero, Brescia (4,953 miliardi) si mantiene in terza posizione, alle spalle di Vicenza (6,668 miliardi) e Modena (5,809 miliardi).

Ars

(RADIOCOR) 14-09-24 16:02:58 (0360) 5 NNNN