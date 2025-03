Lombardia: Confindustria, -2,1% export Brescia in 2024, -10,3% quello verso Germania

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mar - L'export bresciano chiude il 2024 con una contrazione annua del 2,1%, un dato meno negativo rispetto -7,5% del 2023, ma comunque non rassicurante. Stando a un'elaborazione del Centro Studi di Confindustria Brescia su dati Istat, il calo e' evidente nei mercati tradizionalmente piu' rilevanti per l'economia locale, come l'Unione europea (-4%), che rappresenta il 62,2% dell'export totale. Tra i principali partner europei si segnala la marcata flessione delle vendite verso la Germania (-10,3%), che continua a risentire della debolezza del proprio settore manifatturiero. Invece, le importazioni hanno raggiunto nel 2024 un valore complessivo pari a 12,234 miliardi, registrando un significativo incremento rispetto all'anno precedente (+6,5%). Questa evoluzione continua a limare il saldo commerciale bresciano, che passa da 9,1 miliardi nel 2023 a 7,9 miliardi nel 2024. 'Le dinamiche dell'export bresciano mostrano segnali di recupero nel quarto trimestre, ma la performance complessiva dell'anno rimane ancora negativa. Si assiste a una manifattura locale ancora in affanno in un contesto nazionale e internazionale che rimane troppo fragile", ha detto Mario Gnutti, vice presidente di Confindustria Brescia con delega all'Internazionalizzazione. Nel quarto trimestre, le esportazioni bresciane segnano un valore pari a 5,092 miliardi, con un'inversione di tendenza in confronto al trend negativo degli ultimi trimestri: la variazione delle vendite all'estero rispetto all'analogo periodo del 2024 e' infatti pari a +2,5%, interrompendo una serie di sei flessioni consecutive e mostrando una ripresa rispetto al trimestre precedente (-1,5%). Al netto della performance trimestrale, nel confronto regionale e nazionale (per il dato annuale) Brescia appare piu' colpita. La Lombardia emerge invece come l'area meno penalizzata, evidenziando un aumento trimestrale del +3,2% e un incremento cumulato dello 0,6%. Anche l'Italia nel suo complesso mostra segni di ripresa, seppure piu' contenuti, con una crescita trimestrale dello 0,5% e una riduzione cumulata limitata al -0,4%.

