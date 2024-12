Lombardia: Confcommercio, 50% imprese cambia business per essere piu' green

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 dic - Il 50% delle imprese dichiara di aver modificato il proprio modello di business per essere piu' green e socialmente sostenibili, con conseguente miglioramento della brand reputation, dell'attrattivita' verso i consumatori e delle performance aziendali complessive; il 68% per la selezione dei fornitori da' rilevanza alla realizzazione di prodotti e servizi con standard ambientali elevati e nel rispetto delle condizioni di lavoro e sei su dieci si sono poste obiettivi di sostenibilita', ma solo il 14% si e' rivolta alle banche per intraprendere investimenti in questa direzione.

E' quanto emerge dalle risposte di 410 imprese selezionate del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti - micro e piccole nel 98% dei casi - nel questionario 'Transizione sostenibile e competitivita' delle imprese del terziario': la quarta indagine realizzata da Confcommercio Lombardia. Il 61% delle imprese dichiara di aver avviato iniziative per la riduzione dell'impatto ambientale e riguardo all'efficientamento energetico, oltre la meta' delle aziende negli ultimi due anni ha effettuato interventi in questa direzione - il 30% con l'aiuto di finanziamenti pubblici - e un numero analogo prevede di farne, anche se quasi un terzo non riesce a definire un orizzonte temporale.

Il 30% delle imprese inoltre adottano politiche di welfare aziendale, principalmente voucher e premi produzione, e quasi la meta' che prevedono strumenti per favorire la conciliazione vita lavoro, come flessibilita' oraria e smart working.

