Lombardia: Confcommercio, 50% imprese cambia business per essere piu' green -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 dic - Le imprese del terziario lombardo "si dimostrano consapevoli dell'importanza della sostenibilita', declinandola ad ampio spettro: tante buone pratiche che vanno da arredi realizzati con materiale di riciclo alla produzione di energia con il recupero di un antico mulino, da modelli organizzativi aziendali innovativi fino al coinvolgimento dei collaboratori per la cura del verde" dichiara Confcommercio Lombardia. Un tema, quello della sostenibilita', "che incide in modo significativo sul loro business: basti pensare ad eventi avversi, come i rincari energetici, e alla maggiore attenzione dei consumatori sul tema, notata dalla meta' delle imprese".

Secondo Confcommercio Lombardia, "rimane la difficolta' di reperire le risorse necessarie, per le quali le imprese chiedono un sostegno alle Istituzioni. Solo un'impresa su tre, inoltre, conosce la normativa europea in tema di sostenibilita' che, pur non prevedendo direttamente obblighi per molte micro e piccole imprese, impattera' su intere filiere economiche".

bla-com

(RADIOCOR) 01-12-24 16:40:25 (0389) 5 NNNN