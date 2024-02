Lombardia: Confcommercio, 2.334 attivita' in meno, saldo a -13,4%-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 feb - A soffrire maggiormente sono, con un -15,9%, i centri storici, mentre al di fuori la riduzione e' del 10,7%. Se si osservano le diverse categorie, le piu' colpite sono le attivita' del commercio al dettaglio, che registrano un -23,4% nei centri storici (1.274 unita') e un - 17,4% fuori dai centri storici (1.019 unita'). Secondo i dati dell''Osservatorio della demografia d'impresa nelle citta' italiane e nei centri storici' del focus lombardo di Confcommercio, risulta migliore anche se non positiva, la demografia d'impresa dei servizi di alloggio e bar e ristoranti, che registrano un -2,2% in centro (65 unita') e un +0,7% nelle zone piu' periferiche (24 unita').

'Negozi, bar, ristoranti, alberghi rendono senza dubbio le citta' vive, sicure e attraenti. La chiusura di un'attivita' rappresenta non solo una forte criticita' per imprenditori e per i loro collaboratori, ma un impoverimento del tessuto urbano e sociale sia dei centri storici che delle periferie, che rischia di essere amplificato anche alla luce di un cambiamento di abitudini e demografico che richiedera' sempre piu' servizi di prossimita' - dichiara il Vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo Massoletti - Per questo e' necessario ogni sforzo per provare ad invertire la rotta, attraverso driver come la formazione e nuove modalita' di vendita'. 'Necessario inoltre - conclude Massoletti - potenziare i Distretti del commercio, incubatori in grado di rigenerare e valorizzare le citta', partendo proprio dalle attivita' commerciali e dal loro ruolo di perno tra i diversi attori dei territori'.

