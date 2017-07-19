Lombardia: con StartCup Competition promossa autoimprenditorialita' giovanile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 nov - 'Promuovere l'autoimprenditorialita' giovanile attraverso una serie di strumenti, soprattutto con la cultura di impresa. Il nostro e' il tentativo di aprirci completamente alle nuove generazioni affinche' possano cogliere nel nostro territorio lo spazio della sfida sia a livello personale sia a livello economico'. Lo ha detto l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, intervenendo a Palazzo Lombardia, alla premiazione della StartCup Competition, competizione promossa da Regione Lombardia, in collaborazione con MUSA Scarl e Federated Innovation @MIND che mette in palio i premi in denaro, al fine di incentivare la nascita di nuove imprese ad alto potenziale innovativo. Dal 2016 ad oggi, Regione Lombardia ha favorito la nascita di 46 aziende innovative. Grazie a un contributo di 1,2 milioni di euro, l'impegno della Regione ha consentito alle startup di raccogliere investimenti per 53 milioni di euro e fatturare 5,7 milioni di euro.

