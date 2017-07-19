Lombardia: con Rockwool reindustrializzata un'area nel lodigiano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 lug - Un'area industriale nel lodigiano, dismessa da quasi trent'anni, tornera' a 'vivere' grazie a un importante investimento industriale sostenuto anche da Regione Lombardia nell'ambito delle attivita' di attrazione degli investimenti esteri. In questo modo si tornera' a produrre valore, occupazione e innovazione in un'area che era stata abbandonata. Infatti, la societa' Rockwool, leader mondiale nella produzione di soluzioni in lana di roccia per l'isolamento degli edifici, ha completato l'acquisto di un'area industriale di circa 40 ettari nel comune di Bertonico (Lodi), dove realizzera' un impianto produttivo di ultima generazione, progettato secondo elevati standard di efficienza tecnologica e sostenibilita' ambientale. I lavori di costruzione dovrebbero iniziare al completamento del progetto di bonifica del terreno e dell'iter autorizzativo. L'investimento, accompagnato da Regione Lombardia attraverso il progetto Invest in Lombardy, rappresenta un esempio concreto della strategia regionale per attrarre capitali internazionali capaci di generare sviluppo, occupazione e riqualificazione del territorio senza nuovo consumo di suolo. La produzione dello stabilimento sara' destinata quasi esclusivamente al mercato italiano.

"L'arrivo di una realta' produttiva come Rockwool a Bertonico dimostra che la Lombardia continua a essere un territorio attrattivo per chi vuole fare impresa e investire', ha dichiarato l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi. 'Questo risultato nasce da una strategia precisa che punta ad accompagnare gli investitori, creare le condizioni favorevoli allo sviluppo e valorizzare gli ecosistemi territoriali. Il progetto racchiude perfettamente la nostra visione: recupera un'area dismessa da trent'anni senza consumare nuovo suolo, introduce tecnologie innovative e sostenibili e genera nuove opportunita' di lavoro e crescita per il Lodigiano e per tutta la Lombardia', ha proseguito Guidesi.

Fla-

(RADIOCOR) 17-07-26 10:20:44 (0213) 5 NNNN