Lombardia: con Rockwool reindustrializzata un'area nel lodigiano -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 lug - 'La Lombardia e' un ecosistema in cui le imprese trovano un contesto favorevole per lo sviluppo di progetti sostenibili e innovativi. Con questo intervento non solo si evita il consumo di nuovo suolo, ma si restituisce alla comunita' un'area dismessa da trent'anni che viene finalmente bonificata, risanata e reimmessa nel circuito produttivo.

Trasformare un sito da bonificare in un polo green ad alta tecnologia significa fare della rigenerazione urbana il motore della transizione ecologica, coniugando salute ambientale, crescita e nuova occupazione', ha aggiunto l'assessore regionale all'Ambiente e al Clima, Giorgio Maione.

'Con Bertonico rafforziamo la nostra presenza industriale in Italia, avvicinando la produzione ai mercati e rendendo la filiera piu' efficiente e sostenibile. Questo percorso non sarebbe stato possibile senza la collaborazione e il supporto delle istituzioni. Un ringraziamento sincero al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Regione Lombardia, Invest in Lombardy, Provincia di Lodi e il Comune di Bertonico per il supporto e il dialogo costante. Ringrazio inoltre l'Ambasciata di Danimarca in Italia, che ci ha seguito fin dalle fasi iniziali del progetto facilitando il contatto con le autorita' nazionali', ha dichiarato Federico Castelli, amministratore delegato di Rockwoll Italia. La societa' ha spiegato che questa decisione riflette la loro fiducia nel mercato italiano e nella crescente domanda di soluzioni sostenibili per l'edilizia. Si tratta, ha continuato la societa', di un investimento industriale e un contributo concreto alla transizione ecologica del Paese, alla creazione di occupazione qualificata, e alla riqualificazione di un territorio.

Nel periodo 2020-2025 Regione Lombardia, attraverso il progetto Invest in Lombardy e in collaborazione con Milano & Partners, ha supportato oltre 1.400 aziende estere interessate a investire sul territorio regionale. Di queste, solo nel 2025, 34 hanno gia' avviato o annunciato nuovi progetti, con un impatto stimato di 2,8 miliardi di euro di investimenti e circa 6.200 nuovi posti di lavoro. Attualmente sono 428 i progetti seguiti dalla Regione nei comparti a piu' alto valore aggiunto, tra cui manifattura avanzata, scienze della vita, clean tech e ICT. Nel dettaglio, l'investimento di Bertonico si inserisce in una strategia regionale che sta producendo risultati concreti. Dal 2021 al 2025 la Lombardia ha attratto 448 progetti di investimento estero sui 1.158 complessivamente realizzati in Italia, mantenendo negli ultimi cinque anni una quota compresa tra il 35 e il 45% del totale nazionale. Un risultato che corrisponde a una crescita del 35% rispetto al quinquennio precedente (fonte: fDi Markets - Financial Times). Un dato ancora piu' rilevante se confrontato con lo scenario internazionale: tra il 2023 e il 2024 i flussi globali di investimenti diretti esteri sono diminuiti dell'11% e in Europa del 5%, mentre la Lombardia e' cresciuta del 6 per cento.

Fla-

(RADIOCOR) 17-07-26 10:20:51 (0214) 5 NNNN