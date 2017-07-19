Lombardia: Cna vede pil 2026 a +0,4%, consumi +0,6%, investimenti +1,9%

Allarme per il credito alle pmi: -24,3% in 5 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 mag - L'economia lombarda nel 2026 si conferma a due velocita'. Da una parte gli investimenti rispetto alle prime proiezioni 2026 sembrano ripartire facendo segnare un +1,9%, anche se molto al di sotto dell'anno 2025, e l'export 2025 ha retto il peso delle tensioni internazionali arrivando a toccare quota 167mld di euro. Dall'altra, pero', ci sono una crescita ancora piu' lenta del previsto per il Pil in aumento solo dello 0,4%, cosi' come i consumi che fanno segnare una previsione contenuta allo 0,6%. La vera criticita', pero', e' il credito alle pmi che ha perso in Lombardia ben il 24% negli ultimi cinque anni. E' questa la fotografia che emerge dal Secondo Focus 2026 sull'andamento dell'economia regionale di CNA Lombardia.

Sul fronte dell'occupazione lombarda nel 2025 si contano 4,57 milioni di occupati, oltre 234 mila in piu' rispetto al 2021 (+5,4%). I comparti piu' dinamici sono quello delle costruzioni (+11,2%) e del commercio e servizi ristorativi e alberghieri (+13,7%); in flessione solo il settore agricolo (-15,5%). Un quadro anche in questo caso a due facce: a vedere un segno positivo Milano (+2,2%), Pavia (+2,1%), Varese (+1,7%), Lodi (+1,6%), Brescia (+1,4%), Sondrio(+1,3%) e Mantova (+0,5%), mentre calano Monza e Brianza (-3,8%), Lecco (-3,5%), Cremona (-2%), Bergamo (-0,5%) e Como (-0,5%).

Altrettanto sul fronte dell'export a reggere il comparto agroalimentare (+8,0%), mentre si registra un calo del sistema casa (-2,6%) e di metallurgia e metalli (-0,6%). E, a livello territoriale, le esportazioni crescono a Varese (+21,7%), Lecco (+7,1%), Monza e Brianza (+7%), Mantova (+6,4%), Sondrio (+2,6%), Pavia (+2%), Brescia (+1,8%), Bergamo (+1,1%), Cremona (+1,1%), mentre a vedere un segno meno sono Como (-4,5%), Lodi (-4,4%) e Milano (-2,8%).

ami

(RADIOCOR) 20-05-26 12:11:02 (0343) 5 NNNN